В студии Украина.ру юный режиссер Андрей Арчаков, снявший киноленту «Екатерина II. Закат Великой»

— 01:00 О чем лента?

— 01:35 Реакция родителей;

— 02:40 Почему подросток решил стать режиссером?

— 03:50 Каким источникам можно доверять при изучении истории?

— 07:12 Сложности при съемках;

— 10:25 Как нашли бюджет на фильм?

— 19:50 О семье;

— 25:05 Как юный режиссер реагирует на неконструктивную критику и травлю?

Международный московский кинофестиваль МосФильмФест открыла картина «Екатерина II. Закат Великой». Ее снял 15-летний москвич Андрей Арчаков.

В отборе международного фестиваля авторского кино участвовало более 250 фильмов новых режиссеров из России, Германии и нескольких десятков стран.

На момент начала съемок фильма Андрею было 13 лет. Главную роль в картине исполнила заслуженная артистка России Ольга Лебедева, которая преподавала мальчику актерское мастерство. Сюжет ленты посвящен последним годам жизни императрицы.