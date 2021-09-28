Гражданин США прилетел в Киев, где его ограбили в кафе аэропорта Борисполь, и остался там жить до зачисления пенсии. Об этом рассказали на днях в новостном сюжете ТСН на канале «1+1»

Инцидент произошел с 54-летним американцем по имени Нэйдер Доган. Он рассказал журналистам, что в кафе аэропорта Борисполь у него украли все сбережения — более 9 тыс. долларов.

Из-за этого американец почти на месяц застрял в аэропорту. Его бесплатно кормят в кафе, а моется он в туалете аэропорта. Доган страдает от лишнего веса и перемещается преимущественно на скутере.

Знаменитую украинскую актрису обокрали в поезде «Укрзализныци» © Twitter, Владимир Гройсман

Посольство США предоставило ему бесплатный билет домой, однако гость Украины намерен посетить еще Польшу и Чехию, поэтому дожидается зачисления пенсии.

В полиции заявили, что они в курсе ситуации с Доганом. Затем пресс-служба полиции Киевской области со ссылкой на Патрульную полицию Борисполя отметила, что после съемки сюжета американец куда-то пропал из здания аэропорта.

В начале сентября в центре Киева карманники обокрали главу офиса Организации Объединенных Наций (ООН) «Женщины в Украине», гражданку Словакии Эрику Квапилову.