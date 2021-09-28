Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» во вторник, 28 сентября заявил, что не видит реальных оснований для проведения саммита в «нормандском формате»

«Нормандский формат» практически мёртв. Что дальше? © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Андрей Ермак заявил, что Киев работает над тем, чтобы следующая встреча в «нормандском формате» состоялась до завершения полномочий канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Мяч на стороне РФ, я не думаю, что они на это (саммит в "нормандском формате" — ред.) пойдут. Не вижу реальных основании для них такую встречу проводить. Единственная возможность, если госпожа Меркель и президент (Франции Эммануэль — ред.) Макрон сильно будут настаивать на проведении такого саммита», — сказал Арестович.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.