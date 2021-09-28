Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США, приближавшийся к границе РФ над Черным морем. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО), передает РИА Новости

Россия перехватила американский самолет-разведчик над Черным морем © Public domain

«Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — сообщили в НЦУО.

После разворота иностранного самолета от государственной границы РФ, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы допущено не было.

Отмечается, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии международным правилам использования воздушного пространства.