Украинская певица Оля Полякова вновь сменила имидж для съемок нового сезона шоу Маска и предстала перед фанатами в образе роковой брюнетки. Шоу-дива призвала оценить свое преображение 27 сентября в Instagram

Певица разместила фото со съемок «Маски». Она в черном комбинезоне с металлическими вставками и в белой и черной перчатках. Но самое неожиданное — она больше не Суперблондинка.

«Ну что, от 1 до 10 как мне быть брюнеткой???????» — поинтересовалась Полякова.

«Жанна д'Арк», «Потом сожгут», «Блонд подходит больше», «На Алсу похожи», «Но вы же суперблондинка», «Ужас», «Обалдеть», — разделились мнения подписчиков звезды.

«Мальвина отдыхает»: Полякова радикально сменила имидж © Оля Полякова/Instagram

На экраны вскоре выйдет второй сезон украинского шоу «Маска». Угадывать, кто скрывается под масками, будут те же звездные детективы, что и в первом сезоне: Настя Каменских, Олег Винник, Dzidzio, Оля Полякова и Андрей Данилко.