Певица разместила фото со съемок «Маски». Она в черном комбинезоне с металлическими вставками и в белой и черной перчатках. Но самое неожиданное — она больше не Суперблондинка.
«Ну что, от 1 до 10 как мне быть брюнеткой???????» — поинтересовалась Полякова.
«Жанна д'Арк», «Потом сожгут», «Блонд подходит больше», «На Алсу похожи», «Но вы же суперблондинка», «Ужас», «Обалдеть», — разделились мнения подписчиков звезды.
На днях Полякова уже успела удивить сменой имиджа. Она показала видеоролик, в котором на ней был белоснежный кудрявый парик.
На экраны вскоре выйдет второй сезон украинского шоу «Маска». Угадывать, кто скрывается под масками, будут те же звездные детективы, что и в первом сезоне: Настя Каменских, Олег Винник, Dzidzio, Оля Полякова и Андрей Данилко.