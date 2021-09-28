Украинская сторона свела на нет обсуждение «дорожной карты», направленной Донецком в адрес ОБСЕ. Об этом рассказала представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе по Донбассу Наталья Михайлова. Ее 28 сентября процитировала пресс-служба МИД ДНР

Во вторник, 28 сентября, проходят переговоры рабочих групп по Донбассу.

«С целью выведения переговорного процесса по политическим вопросам из тупика мы усовершенствовали и направили проект "дорожной карты" в адрес ОБСЕ для распространения среди всех участников переговоров. По неизвестной нам причине украинская сторона не получила наш документ, а его устное обсуждение свела к театру абсурда», — сказала Михайлова.

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«Второе предложение предусматривает принятие постановления по утверждению "дорожной карты" не только Верховной радой Украины, но и Народными советами республик, так как жители Донбасса должны демократически участвовать в судьбоносных решениях касательно наших территорий. Тем не менее, украинская сторона еще с самого начала решила саботировать заседание, не предоставив позиций ни по одному из наших предложений», — заявила Михайлова.

Ранее советник по информационной политики украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что делегация разработала «План совместных шагов», предполагающий вывод «незаконных формирований и наемников» из Донбасса, что позволит провести выборы на этих территориях.

По мнению представителей ЛНР и ДНР, этот документ противоречит минским соглашениям.