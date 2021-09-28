В Киргизии не реализуется политика, направленная на вытеснение русского языка. Но русское и русскоязычное население мало на что влияет, например, на результаты выборов. Поэтому власти страны не стремятся поддерживать русский язык. Об этом рассказал специалист по Средней Азии Григорий Михайлов в интервью изданию Украина.ру

Будут ли деньги из России? Григорий Михайлов о том, почему вспомнили о русском языке в Киргизии © regnum.ru Садыр Жапаров заявил, что для этого требуется «лишь желание». Цель — добиться «полномасштабного функционирования киргизского языка во всех сферах».

В Киргизии не реализуется политика, направленная на вытеснение русского языка. Местным элитам просто не до этого, они заняты выживанием и зарабатыванием денег, сокращение использования русского языка и приход к власти киргизоязычных управленцев — попутный процесс, пояснил эксперт.

Отчасти слова Жапарова обращены и к сельским киргизам, но парадокс в том, что в аулах скидываются, чтобы оплатить преподавателя русского для детей, и среди киргизов есть требование к тому, чтобы русский язык широко использовался, уточнил он.

«Учителей русского языка просто не хватает. Где-нибудь в Оше или Баткене и рады бы его учить, но преподавать некому. Так что видеть в вытеснении русского языка киргизским происки Вашингтона, Стамбула, Бишкека, еще кого-нибудь смысла нет. Это объективная тенденция. Другое дело, что есть и обратное движение — за сохранение и продвижение русского языка, причем движение, которое поддерживается и самими киргизами. И масштабы этого движения можно и увеличить», — указал Михайлов.

Что касается конкретно этого заявления Жапарова, то это такое зондирование вопроса — будут ли деньги от России, так как в этом году часть запланированной российской помощи Киргизии была заморожена, а на подходе парламентские выборы, заключил собеседник издания.

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