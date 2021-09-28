«Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время неуклонно растут. Покупать активы на росте цены — тактика такая себе. Есть деньги — покупайте лучше тюрьмы!» — написал Малюська.
Он сообщил, что Минюст передал Фонду госимущества Украины еще три тюрьмы для продажи на аукционе. Это Ковельская колония, Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний № 12 и Николаевская исправительная колония № 50.
По словам министра, первая тюрьма «в состоянии "заезжай и живи"», вторая благодаря крупному земельному участку подойдет под гольф-клуб, а третья колония — « эконом -вариант для спартанцев». Также он напомнил еще о двух продающихся зданиях закрытых тюрем.
Ранее власти Украины рассматривали возможность поселить в зданиях тюрем беженцев из Афганистана.