Министр юстиции Украины Денис Малюська призвал граждан Украины покупать тюрьмы вместо обычного жилья. Об этом он написал в Facebook 28 сентября

«Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время неуклонно растут. Покупать активы на росте цены — тактика такая себе. Есть деньги — покупайте лучше тюрьмы!» — написал Малюська.

С преступностью покончено? На Украине распродают тюрьмы © AFP, Sergei SUPINSKY

По словам министра, первая тюрьма «в состоянии "заезжай и живи"», вторая благодаря крупному земельному участку подойдет под гольф-клуб, а третья колония — « эконом -вариант для спартанцев». Также он напомнил еще о двух продающихся зданиях закрытых тюрем.

Ранее власти Украины рассматривали возможность поселить в зданиях тюрем беженцев из Афганистана.