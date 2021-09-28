Украинский певец Владимир Дантес обратился к поклонникам с просьбой помочь найти утраченную романтику. Сам исполнитель пытался обнаружить ее в поезде и детских воспоминаниях, но безуспешно. Ностальгический пост артист выложил в Instagram 27 сентября

«Для меня чай в поезде — самый вкусный на земле. Так как у проводников особая технология приготовления была. Значит, в стакан кладется долька лимона, ложка/две сахара, подавить, потом пакетик чая и уже потом кипяток. И вот сижу в ожидании этого нектара. Заходит проводница, кладет на стол запакованный чайный пакетик, 2 стика сахара и ставит… бумажный стакан с кипятком. Где мой подстаканник алюминиевый, где стакан?!?!» — возмутился певец.

«В поезде Мариуполь-Львов еще есть», «А мне никогда не давали лимона, вы где катались?», «Ты становишься дедом», «Владимир, и как вам только удается так жизненно передавать в текстах», «Я только из-за такого чая в стакане с подстаканником любила ездить в поезде», — ответили его подписчики.

«В праведном огне»: Муждабаев призвал сжигать людей из-за концерта Артура Пирожкова © Айдер Муждабаев/Фейсбук

«Как же выйти в мерзкую погоду на улицу, зайти на территорию детского сада, там, где эти паровозики ужасные, залезть в него или на горке спрятаться. Достать купленный по дороге кефир и очень пахучий хлеб или сосиску в тесте и как начать это все кусать. Оставляя грязные пятна на куртке, которые потом не будешь стирать, так как это не просто пятна — воспоминания… Эх… какую молодость прос**ли», — заключил музыкант.

Владимиру Дантесу 32 года, по паспорту его зовут Владимир Гудков, известность получил как участник украинского шоу «Фабрика звезд — 2», по итогам которого он создал группу «ДиО.фильмы». Коллектив распался в 2015 году, после чего Дантес выбрал карьеру ведущего.

В 2015 году исполнитель женился на солистке группы «Время и Стекло» Наде Дорофеевой, что только добавило ему популярности.