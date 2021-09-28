«Для меня чай в поезде — самый вкусный на земле. Так как у проводников особая технология приготовления была. Значит, в стакан кладется долька лимона, ложка/две сахара, подавить, потом пакетик чая и уже потом кипяток. И вот сижу в ожидании этого нектара. Заходит проводница, кладет на стол запакованный чайный пакетик, 2 стика сахара и ставит… бумажный стакан с кипятком. Где мой подстаканник алюминиевый, где стакан?!?!» — возмутился певец.
«В поезде Мариуполь-Львов еще есть», «А мне никогда не давали лимона, вы где катались?», «Ты становишься дедом», «Владимир, и как вам только удается так жизненно передавать в текстах», «Я только из-за такого чая в стакане с подстаканником любила ездить в поезде», — ответили его подписчики.
Позже артист написал, что нынче сентиментальному человеку вообще почти не с кем поговорить, а современная молодежь в принципе не способна на романтическое времяпрепровождение.
«Как же выйти в мерзкую погоду на улицу, зайти на территорию детского сада, там, где эти паровозики ужасные, залезть в него или на горке спрятаться. Достать купленный по дороге кефир и очень пахучий хлеб или сосиску в тесте и как начать это все кусать. Оставляя грязные пятна на куртке, которые потом не будешь стирать, так как это не просто пятна — воспоминания… Эх… какую молодость прос**ли», — заключил музыкант.
Владимиру Дантесу 32 года, по паспорту его зовут Владимир Гудков, известность получил как участник украинского шоу «Фабрика звезд — 2», по итогам которого он создал группу «ДиО.фильмы». Коллектив распался в 2015 году, после чего Дантес выбрал карьеру ведущего.
В 2015 году исполнитель женился на солистке группы «Время и Стекло» Наде Дорофеевой, что только добавило ему популярности.