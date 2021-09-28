Итальянская рок-группа «Манескин», победитель «Евровидения»-2020, анонсировала 27 сентября в Instagram концерт в Киеве, написав его название латиницей как Kiev, а не Kyiv, как настаивают на Украине

Согласно афише, концерт в Киеве состоится 7 марта. Затем рокеры отправятся в Москву.

Продажа билетов стартует 30 сентября.

Большинство пользователей соцсети оказались фанатами группы и не стали придираться к написанию слова «Киев» латиницей.

«Наконец-то», «До свидания, почка», «Те, кто пойдут, покажите нашим любимым итальянцам, как у нас могут зажигать!», «Емае, Украина», «Харьков едет в Киев», «Днепр на связи», «привет со Львова», «Житомир на связи», «Запорожье на связи», — написали они.

Kyiv, not Kiev: украинцы требуют, чтобы капитан сборной Испании изменил татуировку © AP, Efrem Lukatsky

В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины запустило международный флешмоб, в котором призывает иностранные компании исправить написание названия Киева и других украинских городов. Кампания стартовала под хештегом #KyivNotKiev.