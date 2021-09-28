Согласно афише, концерт в Киеве состоится 7 марта. Затем рокеры отправятся в Москву.
Продажа билетов стартует 30 сентября.
Большинство пользователей соцсети оказались фанатами группы и не стали придираться к написанию слова «Киев» латиницей.
«Наконец-то», «До свидания, почка», «Те, кто пойдут, покажите нашим любимым итальянцам, как у нас могут зажигать!», «Емае, Украина», «Харьков едет в Киев», «Днепр на связи», «привет со Львова», «Житомир на связи», «Запорожье на связи», — написали они.
Однако несколько комментаторов начали привычную борьбу и принялись разъяснять рокерам, как нужно написать «правильно»: «KYIV NOT KIEV»«Київ», «I mean Київ українською», «Это было по-русски».
В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины запустило международный флешмоб, в котором призывает иностранные компании исправить написание названия Киева и других украинских городов. Кампания стартовала под хештегом #KyivNotKiev.