Согласно афише, концерт в Киеве состоится 7 марта. Затем рокеры отправятся в Москву.

Продажа билетов стартует 30 сентября.

Большинство пользователей соцсети оказались фанатами группы и не стали придираться к написанию слова «Киев» латиницей.

«Наконец-то», «До свидания, почка», «Те, кто пойдут, покажите нашим любимым итальянцам, как у нас могут зажигать!», «Емае, Украина», «Харьков едет в Киев», «Днепр на связи», «привет со Львова», «Житомир на связи», «Запорожье на связи», — написали они.

Kyiv, not Kiev: украинцы требуют, чтобы капитан сборной Испании изменил татуировку
Kyiv, not Kiev: украинцы требуют, чтобы капитан сборной Испании изменил татуировку
© AP, Efrem Lukatsky
Однако несколько комментаторов начали привычную борьбу и принялись разъяснять рокерам, как нужно написать «правильно»: «KYIV NOT KIEV»«Київ», «I mean Київ українською», «Это было по-русски».

В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины запустило международный флешмоб, в котором призывает иностранные компании исправить написание названия Киева и других украинских городов. Кампания стартовала под хештегом #KyivNotKiev.