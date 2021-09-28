Апелляционный административный суд в третий раз отклонил жалобу городского совета на решение окружного суда об отмене возвращения проспекту Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова.
«Ребят, только не смейтесь. Самому уже смешно, но все также приходится бороться против откровенного беззакония, но горсовет опять нам проиграл в апелляции по Жукову. Юридически в Харьков опять вернулся проспект Григоренко. Надеюсь, на этом все закончится, но не уверен», — написал Булах.
Баталии вокруг названия улицы продолжаются уже больше двух лет. Сначала в 2019 году горсовет поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова, потом это решение было признано противозаконным и отменено.
Мэрия подала апелляцию, суд ее не поддержал, тогда городская администрация предприняла еще несколько попыток вернуть улице имя Жукова.