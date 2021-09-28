Битва по переименованию проспекта маршала Жукова на Петра Григоренко и обратно в Харькове продолжается. В очередном судебном заседании было принято решение снова лишить проспект имени прославленного советского военачальника, о чем 28 сентября у себя в Facebook сообщил депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах

«В праведном огне»: Муждабаев призвал сжигать людей из-за концерта Артура Пирожкова © Айдер Муждабаев/Фейсбук Георгия Жукова.

«Ребят, только не смейтесь. Самому уже смешно, но все также приходится бороться против откровенного беззакония, но горсовет опять нам проиграл в апелляции по Жукову. Юридически в Харьков опять вернулся проспект Григоренко. Надеюсь, на этом все закончится, но не уверен», — написал Булах.

Баталии вокруг названия улицы продолжаются уже больше двух лет. Сначала в 2019 году горсовет поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова, потом это решение было признано противозаконным и отменено.

Мэрия подала апелляцию, суд ее не поддержал, тогда городская администрация предприняла еще несколько попыток вернуть улице имя Жукова.