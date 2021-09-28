В Грузии Михаила Саакашвили сразу же арестуют, заявил 28 сентября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в комментарии журналистам, передает Sputnik Грузия

Он улетает, но обещает вернуться. Зачем Саакашвили направляется из Украины в Грузию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили сообщил в Facebook, что в октябре собирается вернуться на родину, чтобы принять участие в выборах в органы местного самоуправления.

«Этот человек грозился приехать в течение восьми лет, но не может приехать, потому что он трус», — заявил Гарибашвили.

По словам грузинского премьера, единственная цель Саакашвили — дестабилизировать Грузию и посеять хаос, а его желание вернуться во власть является несбыточной мечтой.

Он заявил, что грузинский народ не захочет выйти на улицы и защитить Саакашвили, и встречать его в аэропорту Тбилиси будут лишь те, кто пострадал во время его президентства. Гарибашвили подчеркнул, что в Грузии Саакашвили ждет тюрьма. Туда же отправятся, добавил он, и соратники экс-президента в случае каких-либо провокаций с их стороны.

В настоящий момент Саакашвили возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины. Ранее он показал в сети скриншоты своего билета на авиарейс в Тбилиси на 2 октября. В этот день в Грузии пройдут выборы в местные органы власти.

На родине против Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, по которым он заочно был приговорен сначала к трем, а затем еще к шести годам тюремного заключения. Еще два уголовных дела находятся в стадии рассмотрения.