Когда мы говорим, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не может стать президентом Украины из-за своего низкого рейтинга, это не значит, что этот рейтинг не может появиться через два месяца, когда он выйдет из «Слуги народа» и объявит о создании своей партии, рассказал известный киевский политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

Что касается развития дальнейшего конфликта между Разумковым и Владимиром Зеленским, то многое будет зависеть от того, хватит ли денег на подкуп депутатов для того чтобы убрать Разумкова с поста спикера парламента, уточнил специалист.

«Большинство этих деятелей от «Слуги народа» — это люди безыдейные. То есть у них есть идеи, но они исключительно ограниченные денежными знаками, и если они получат эти знаки, они поменяют. И еще неизвестно, хорошо это для Зеленского или нет», — указал Погребинский.

Если же Разумков вдруг станет президентом Украины, то радикально линия антироссийская не изменится, но она будет менее наглая, хамская и глупая, чем та, которую мы сейчас наблюдаем, заключил собеседник издания.

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