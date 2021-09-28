Сегодня у Разумкова действительно рейтинга нет, но после этого выхода на «вы» он появится, и у него появятся шансы, уверен эксперт.
Что касается развития дальнейшего конфликта между Разумковым и Владимиром Зеленским, то многое будет зависеть от того, хватит ли денег на подкуп депутатов для того чтобы убрать Разумкова с поста спикера парламента, уточнил специалист.
«Большинство этих деятелей от «Слуги народа» — это люди безыдейные. То есть у них есть идеи, но они исключительно ограниченные денежными знаками, и если они получат эти знаки, они поменяют. И еще неизвестно, хорошо это для Зеленского или нет», — указал Погребинский.
Если же Разумков вдруг станет президентом Украины, то радикально линия антироссийская не изменится, но она будет менее наглая, хамская и глупая, чем та, которую мы сейчас наблюдаем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.