Поединок-реванш украинского боксера Александра Усика и его британского соперника Энтони Джошуа должен состояться в феврале-марте, и вскоре всего, в Великобритании, однако не исключается и вариант с проведением боя на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом 28 сентября на пресс-конференции в Киеве заявил промоутер Усика Александр Красюк

«Реванш у нас был прописан в контракте. Он уже активирован стороной Джошуа. Помню, когда мы с Александром еще только обсуждали вопрос реванша с Джошуа, он не огорчился, а наоборот, обрадовался, сказав: "Побью Антоху дважды"», — заявил Красюк.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сказал, что в Киеве в это время будет холодно, и, скорее всего, реванш тоже примет Великобритания.

«Откуда Хирн знает, что в феврале на "Олимпийском" плохо драться. Он что, дрался в феврале на «Олимпийском»?» — пошутил Усик.

Усик одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе. Украинец отобрал у британца пояса, победив его по очкам за 12 раундов на арене «Тоттенхема» в Лондоне.

Ранее боксер высказался о том, что представители власти и политики Украины, которые пытаются отчитать своих спортсменов за фотографии и контакты с российскими спортсменами, просто хотят пиара.