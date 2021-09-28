Львовянка Зоряна Богдан выиграла в двух номинациях конкурса красоты «Миссис Европа» среди женщин Восточной Европы. Об этом на днях сообщили в Facebook-группе Woman Eastern Europe

Украинка вызвала переполох на британском шоу © dancesportglobal.com

Украинка Зоряна Богдан завоевала победу в двух номинациях: Mrs Sport и Mrs Mother of Europe.

«Согласитесь, это не просто титулы, а результат титанической работы над собой Зоряны как матери и спортсменки-любительницы! Приветствуем победительницу!» — написали в группе.

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Сорокалетняя Богдан воспитывает четверых сыновей. Украинка работает в сфере финансов, а свободное время посвящает спорту и организаторской деятельности. В частности, она основала женский клуб по триатлону «Мальвы».

Ранее киевлянка Виктория Щелко победила на конкурсе красоты «Мисс Мира Плюс Сайз», прошедшем в ОАЭ.