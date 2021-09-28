В понедельник, 27 сентября, Лорак отметила свой 43 день рождения, с чем ее и поздравил поп-король, правда вместо долгих поздравительных речей он просто выложил в сеть подборку их совместных снимков с подписью «I love you».
О близких отношениях звезд знают многие, однако на последних их совместных фотографиях поклонники обнаружили занимательную деталь: артисты не просто держатся за руки, а сплетают пальцы «замком».
Подписчики отметили, что в трактовке писателя Алана Пиза, написавшего книгу «Язык телодвижений», подобный жест означает не просто доверительные, а интимные отношения. Сами певцы степень близости своих отношений не комментируют.