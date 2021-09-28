Российский певец Филипп Киркоров опубликовал 27 сентября в сториз Instagram пост с признанием в любви украинской артистке Ани Лорак. Поклонники обратили внимание на детали

«Продал душу»: Киркорова предупредили о страшной роли Воланда © Филипп Киркоров/Инстаграм

О близких отношениях звезд знают многие, однако на последних их совместных фотографиях поклонники обнаружили занимательную деталь: артисты не просто держатся за руки, а сплетают пальцы «замком».

Подписчики отметили, что в трактовке писателя Алана Пиза, написавшего книгу «Язык телодвижений», подобный жест означает не просто доверительные, а интимные отношения. Сами певцы степень близости своих отношений не комментируют.