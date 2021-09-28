Росс уверен, что предстоящий осенний месяц будет самым странным за последнее время. Его лозунгом будет фраза «инициатива наказуема», а попытки торопиться или ускорять какие-либо дела ник чему не приведут.
Октябрь-2021, заверил астролог, лучшее время для раздумий и формулировки идей, поэтому провести его стоит «с бокалом коньяка у камина» или за просмотром фильмов.
В октябре, по мнению специалиста по звездам, может произойти обвал цифровых валют, ценных бумаг и биткоина, поэтому лучше хранить сбережения в наличных.
Ознаменуется средний месяц осени и громкими преступлениями сексуального характера, в этот период, утверждает Росс, активизируются насильники и маньяки. Стоит опасаться и воды, с ее участием также могут произойти крупные трагедии. Самым «катастрофическим» периодом месяца Росс назвал 15-21 октября.
Разрушительными ближайшие недели могут оказаться и для отношений, причем даже давних и крепких. Многих ждут трансформации в личной жизни: от «новой любовницы, которая разрушит брак», до открытия неожиданных граней в старом партнере, который, казалось, давно надоел.