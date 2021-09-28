Украинский астролог Влад Росс рассказал, каким будет наступающий октябрь, когда сразу четыре ретроградные планеты - Плутон, Сатурн, Юпитер и Меркурий - прекратят движение и станут статичными. Слова Росса 28 сентября привел «ГлавРед»

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Октябрь-2021, заверил астролог, лучшее время для раздумий и формулировки идей, поэтому провести его стоит «с бокалом коньяка у камина» или за просмотром фильмов.

В октябре, по мнению специалиста по звездам, может произойти обвал цифровых валют, ценных бумаг и биткоина, поэтому лучше хранить сбережения в наличных.

Ознаменуется средний месяц осени и громкими преступлениями сексуального характера, в этот период, утверждает Росс, активизируются насильники и маньяки. Стоит опасаться и воды, с ее участием также могут произойти крупные трагедии. Самым «катастрофическим» периодом месяца Росс назвал 15-21 октября.

Разрушительными ближайшие недели могут оказаться и для отношений, причем даже давних и крепких. Многих ждут трансформации в личной жизни: от «новой любовницы, которая разрушит брак», до открытия неожиданных граней в старом партнере, который, казалось, давно надоел.