Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на обвинения украинской стороны в том, что Россия использует газ как оружие, направленное против Киева. Ответ пресс-секретаря главы российского государства 28 сентября процитировали РИА Новости

Арахамия придумал, где качать газ © Давид Арахамия/Фейсбук

«Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, интересах народа, интересах нашей страны для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе», — сказал Песков.

Он отметил, что использование газа в нынешнем режиме учитывает кроме того и интересы европейских потребителей, а также стран-транзитеров, в случае, если подобная передача голубого топлива выгодна и целесообразная.

Причиной обвинений в адрес РФ стало решение Москвы отправлять газ в Венгрию в обход Украины по более дальнему маршруту. На это украинский МИД заявил, что Киев разочарован поведением венгерских представителей, а именно руководства компании MVM CEEnergy Ltd, заключившей контракт напрямую с «Газпромом». Это, считают украинские политики не только наносит ущерб их стране, но и может разрушить украино-венгерскую дружбу.