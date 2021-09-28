Украинский боксер и новый чемпионом мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что поедет в Крым праздновать свою победу с семьей после того, как получит выигранные пояса. Об этом 28 сентября он заявил на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube

«Праздновать? Конечно, я уже это начал… Пояса нужно дождаться, чтобы ехать домой [в Крым]. Конечно, я хочу увидеть тренера, кумовей, сестру, зайти в свой родненький зал, показать тренеру пояса. И хочу поблагодарить его за то, что когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня», — заявил Усик, уроженец Симферополя.

Ранее Усик заявил, что украинские чиновники и политики, которые пытаются отчитать своих спортсменов за фотографии и контакты с российскими спортсменами, просто хотят пиара.

Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе. Украинец отобрал у британца пояса, победив его по очкам за 12 раундов на арене «Тоттенхема» в Лондоне.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.