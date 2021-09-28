Контракт Венгрии с российским «Газпромом» на поставку газа не нарушает никакие нормы и никто из государств, включая Украину, не должен вмешиваться в торгово-экономические связи стран. Об этом 28 сентября сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Накануне Венгрия и «Газпром» подписали новый контракт о поставках газа. Согласно документу, в Венгрию будет поступать по 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, в том числе 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию и 1 млрд — через Австрию.

«Газпром» заключил контракт с Венгрией: Украина отреагировала © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Подобная реакция не требует каких-либо ответных действий. Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что соглашение России с Венгрией не нарушает ничьи права и какие-либо нормы международной торговли, поэтому Киев едва ли вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.