Украинский боксер и новый чемпионом мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик заявил, что представители украинских властей, которые пытаются отчитать спортсменов за фотографии и контакты с российскими спортсменами, просто хотят пиара. Об этом 28 сентября он заявил на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube

Сенцов предложил воспитать из «латентного ватника» Усика «патриота» Украины © AP, Jean-Francois Badias Усик одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе. Украинец отобрал у британца пояса, победив его по очкам за 12 раундов на арене «Тоттенхема» в Лондоне.