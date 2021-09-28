«Это все хайп. Люди заражены хайпом, чтобы о них говорили и слышали. Я понимаю, о чем вы говорите, но не хочу рекламировать этих людей. Ну, что сказать, немного больные. Насчет проблем с трансляцией я не буду комментировать, потому что не разбираюсь в этой сфере. Я сейчас наговорю, а потом скажут: "Вот он там наговорил!"», — сказал Усик.
Усик одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе. Украинец отобрал у британца пояса, победив его по очкам за 12 раундов на арене «Тоттенхема» в Лондоне.