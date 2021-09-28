Экс-участник дуэта «Чай вдвоем», певец Стас Костюшкин мог стать мужем оперной дивы Анны Нетребко. Об этом артист на днях рассказал в эфире шоу «Маскгоон» на НТВ

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В жюри Юсиф Эйвазов, муж Анны Нетребко, поинтересовался, почему Костюшкин не женился на певице, когда они учились вместе в Ленинградском музыкальном училище Н.А. Римского-Корсакова.

«Этого хотел не я! Этого хотела моя мама! Она спрашивала: "Почему ты все время выбираешь каких-то выдр? Возьми Нетребку!" Но я говорил, что мне она не нравится», — объяснился Костюшкин.

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Ведущие шоу Тимур Родригез и Тимур Бартрутдинов в шутку захотели побить его за такое признание.

Однако Эйвазов, напротив, поблагодарил Костюшкина и заявил, что из брака с ним Нетребко не захотела бы уходить и не стала бы в итоге его женой.

Стас Костюшкин родился в 1971 году в Одессе в семье манекенщицы и джазового музыканта. Затем семья переехала в Ленинград, но иногда навещала Одессу. После распада группы «Чай вдвоём» Костюшкин запустил новый проект A-Dessa, также он организовал группу Stanley Shulman Band.

Артист в юности был женат на актрисе и пианистке Марианне, затем — на танцовщице Ольге. Сейчас Костюшкин в третьем браке с Юлией Клоковой, экс-чемпионкой России и мира по акробатике, у пары двое детей.