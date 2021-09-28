Депутат рассказал, что лично посетил все газовые месторождения в Полтавской и Харьковской областях с целью поиска новых мест для увеличения собственной добычи газа.
По его словам, перспективными можно считать два больших месторождения. Одно из них отдали «Нафтогазу» — Юзовское месторождение, а второе — это шельф Черного моря.
«Если будет все хорошо с шельфом Черного моря… Там просто риски есть связанные с Россией, их кораблями и так далее… То в принципе этих запасов, которые разведены в Черном море, их хватит на то, чтобы Украина полностью покрыла все свои потребности и экспортировала в 2-3 раза больше газа от текущего уровня. Тогда бы наша ситуация с газом закрылась полностью», — заявил Арахамия.
Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке. В «Газпроме» отмечали, что компания выполняет все контрактные обязательства за рубежом и постарается «по возможности» удовлетворить дополнительный спрос.