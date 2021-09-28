Берлин даже при новом правительстве сохранит курс на сотрудничество с Москвой. Об этом 27 сентября заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире «24 канала»

Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

Одна из них — это чувство вины перед Россией за Великую Отечественную войну. При этом Огрызко обвинил Берлин в «неправильном восприятии» исторической ситуации. Он заверил, что самые большие потери понесли Польша, Белоруссия и Украина.

В качестве второй причины бывший министр назвал товарооборот между Москвой и Берлином, который процветает и увеличивается, несмотря на санкции Евросоюза.

Огрызко призвал Украину понимать свое место в «треугольнике».

«Мы должны нашим немецким друзьям методически, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем пояснять, что поддерживать агрессора — это значит брать на себя моральную ответственность как минимум», — заключил он.

На минувшей неделе в Германии прошли выборы в бундестаг 20-го созыва. Их выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Социал-демократы набрали 25,7% голосов. В избирательной программе СДПГ было сказано, что партия, несмотря на критику, делает ставку на диалог с Москвой и, в частности, собирается добиваться смягчения визового режима для молодежи.