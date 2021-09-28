Украинский депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко повздорил в сети с российской телеведущей Ольгой Скабеевой из-за тематики футболок и грамматических тонкостей. Они обменялись взаимными комментариями на днях в соцсетях

Гончаренко опубликовал фото в футболке с надписью Less Russian gas (Меньше российского газа). На сессии ПАСЕ он подарил такие же футболки представителям делегаций Литвы и Польши.

«Завистливые нотки»: украинский журналист заступился за Скабееву © Facebook, Макс Назаров предложила другой вариант этой фразы: Bless Russian gas (Благослови (или Храни Бог) российский газ).

Украинский депутат немедленно на это отреагировал.

«Олечка Скабеева, у меня на футболке все написано так, как и должно быть. И с этим согласны многие. А вот для вас в слове CRIMEA одна буква лишняя. Ведь в вашем случае — это CRIMЕ», — ответил Гончаренко.

«Ау, СБУ! Гончаренко снова смотрит запрещённую на Украине программу #60минут», — написала Скабеева.

Гончаренко вновь не удержался от ответа и заявил, что правильно «в Украине», добавив, что «российскую делегацию не пустили В ПАСЕ, а Скабеева будет сидеть В тюрьме».

В понедельник, 27 сентября, стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней было решено не поднимать вопрос о коренных народах Крыма, несмотря на предложение Украины.

Ранее Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» на встрече с главой минэнерго США Дженнифер Гренхольм. При этом Украина настаивает на сохранении транзита российского газа по своей ГТС.