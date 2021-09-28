Позиция Киева, по словам спикера такова: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы. Кроме того, новое соглашение Венгрии с «Газпромом» наносит серьезный удар по украинско-венгерским отношениям.
«Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов», — добавил Николенко.
Ранее стало известно, что МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за действий Киева в отношении сделки, заключенной между Будапештом и «Газпромом».
«Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.