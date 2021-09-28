Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве, чтобы донести свою позицию по поводу заключения контракта между Будапештом и «Газпромом». Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает «РБК-Украина»

«Венгрия разочаровала»: Кулеба рассказал о неожиданном ударе для Киева © Facebook Dmytro Kuleba «Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов», — добавил Николенко. Ранее стало известно, что МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за действий Киева в отношении сделки, заключенной между Будапештом и «Газпромом». «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.