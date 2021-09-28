Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что музыкант и автор песен Владимир Мигуля, писавший для Софии Ротару, Иосифа Кобзона и других знаменитостей, мог бы прожить гораздо больше, но стал жертвой криминального мира. Мнение Соседова 27 сентября опубликовал Blitz

«Многие расскажут, как снимали дань с Мигули. Взорвали его, Володину, машину. Из-за этого у него случилась страшная болезнь, неизлечимая. Он потом очень мучился. Великий потрясающий композитор, исполнитель, тишайший, интеллигентнейший», — сказал Соседов.

Следы убийства Андрея Панина ведут к «кровавому пастору» Турчинову © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Владимир Мигуля умер в 1996-м в возрасте 50 лет. Его смерти действительно предшествовало покушение, произошло оно в 1994 году. Автомобиль автора песен взорвали, сам Мигуля остался жив, получив лишь сотрясение мозга, а его водитель Эдуард Попенков погиб.

Правда диагноз боковой амиотрофический склероз (заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличам и последующей атрофии мышц) ему поставили еще до покушения.

Стресс, пережитый при взрыве, значительно ускорил течение недуга, однако даже будучи прикованным к постели Мигуля написал еще около 20 песен.

За жизнь музыкант написал такие хиты как «Поговори со мною, мама» (исполнила Валентина Толкунова, «Россия» (Эдита Пьеха), «Трава у дома» и «Карусель» (группа «Земляне»), «Песня о солдате» (Иосиф Кобзон), «Дни летят» (София Ротару) и другие. Кроме того, Мигуля был наставником композитора Игоря Крутого.