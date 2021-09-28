В Белоруссии завершили подготовку проекта новой Конституции. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, подводя итоги работы Конституционной комиссии, передает БЕЛТА 28 сентября

Работа над новой Конституцией велась с марта текущего года.

По словам Лукашенко, он сам принимал активное участие в создании нового основного закона. Он также рассказал об огромных объемах проделанной работы, в том числе по изучению мировых тенденций законодательства.

«Позади месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу. На наш призыв принять участие в разработке новой редакции Основного закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественные объединения», — сказал Лукашенко.

Конституционные шахматы по-белорусски. Какой может быть политреформа Лукашенко © REUTERS, Stringer

Референдум по новой редакции Конституции, заявил Лукашенко, состоится не позднее февраля 2022 года.

После начала массовых протестов в Белоруссии власти разработали план выхода из кризиса и пообещали до 2022 года внести в Конституцию поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента. После их принятия в стране должны пройти президентские и парламентские выборы.