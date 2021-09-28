Работа над новой Конституцией велась с марта текущего года.
По словам Лукашенко, он сам принимал активное участие в создании нового основного закона. Он также рассказал об огромных объемах проделанной работы, в том числе по изучению мировых тенденций законодательства.
«Позади месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу. На наш призыв принять участие в разработке новой редакции Основного закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественные объединения», — сказал Лукашенко.
По словам президента, в новой Конституции были учтены не все предложения, но данный вопрос может быть поднят в ходе всенародного обсуждения.
Референдум по новой редакции Конституции, заявил Лукашенко, состоится не позднее февраля 2022 года.
После начала массовых протестов в Белоруссии власти разработали план выхода из кризиса и пообещали до 2022 года внести в Конституцию поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента. После их принятия в стране должны пройти президентские и парламентские выборы.