Российская сторона поддерживает мнение, что продолжение встреч в рамках трехсторонней контактной группы в Минске невозможно и нецелесообразно, поэтому нужно искать другую локацию. Об этом 27 сентября заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV

«Своими действиями господин (Александр) Лукашенко разрушил образ независимого посредника. Поэтому в Минск мы ни при каких условиях ехать не сможем… На последних переговорах на простой вопрос модератора, готовы ли они встречаться офлайн, они сказали, что готовы. Но в каком-то безопасном месте. Слово «Минск» уже не звучит из уст российской стороны», — сказал вице-премьер.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.