Впервые свое изображение в облике повелителя сил тьмы поп-король показал подписчикам летом, тогда исполнитель похвастался, что его друзья-музыканты сделали ему очень интересный подарок.
«Ребята привезли в подарок магическую картину, где я представлен в образе Воланда. Эту картину написал Алексей Гурский (художник, в основном пишущий в стиле поп-арт — ред.). Это не просто картина, а целое полотно загадок, key-кодов, которые нужно разгадывать и раскрывать. Это целый портал в роман "Мастер и Маргарита", хочется не просто разглядывать каждую деталь, а за-zoom-ить и проникнуть», — написал тогда Киркоров.
Позже артист не раз утверждал, что в своих успехах видит не только собственные заслуги, но и магическое влияние этого портрета. В то же время поп-король не отказывается от идей православия.
«С тем, как он заигрывает с нечистой силой, его православие неискреннее. Он думает, что у него есть броня в виде веры в Христа, но глубоко ошибается.
Потусторонние силы приманивают красивой оболочкой и обещаниями, но в обмен ты продаешь свою душу. А если ты пытаешься и там и там урвать, то Господь не простит такое лицемерие и двойную игру», — заявил Фотий.