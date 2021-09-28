«Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны», — написал глава министерства.
Сийярто отметил, что Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем договаривается Венгрия. Он также подчеркнул, что Будапешт воспринимает такие шаги Киева как «нарушение суверенитета [Венгрии] и интересов ее национальной безопасности».
«Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.
В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии, так как оно якобы несет угрозу национальной безопасности Украины и вредит двусторонним отношениям стран. Позже генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил, что Киев в ответ на это может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.