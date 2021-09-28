«Если есть желание прекратить войну и уважать международное право, то надо садиться и говорить, Важно, чтобы эти переговоры произошли. Но мы слышим от официальных лиц России постоянно, что их что-то не устраивает, и нет надежды», — сказал Ермак.
Какие-то вопросы, по словам главы Офиса президента Украины, Россия и вовсе отказывается обсуждать. Однако Ермак отказался озвучить, какие именно темы имеются в виду. Также он выразил мнение, что отношения Украины и России зависят исключительно от политической воли, иначе дата и место переговоров были бы давно известны.
Также в эфире Ермак заявил, что официальный Киев ведет консультации, чтобы успеть провести еще одну встречу лидеров «нормандской четверки» с участием Ангелы Меркель.
Еще в июле глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу Зеленского и Путина нужно провести как можно быстрее. После того, как встреча не состоялась, Зеленский решил отшутиться, что Владимир Путин посвятил много времени подготовке статьи об Украине, и поэтому у него не было времени на личную встречу.