Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что дата переговоров Украины и РФ на высшем уровне уже была бы известна, если бы на это была политическая воля президента России Владимира Путина, поскольку остальные вопросы решаемы и являются условностями. Об этом 27 сентября он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV

«Если есть желание прекратить войну и уважать международное право, то надо садиться и говорить, Важно, чтобы эти переговоры произошли. Но мы слышим от официальных лиц России постоянно, что их что-то не устраивает, и нет надежды», — сказал Ермак.

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Также в эфире Ермак заявил, что официальный Киев ведет консультации, чтобы успеть провести еще одну встречу лидеров «нормандской четверки» с участием Ангелы Меркель.

Еще в июле глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу Зеленского и Путина нужно провести как можно быстрее. После того, как встреча не состоялась, Зеленский решил отшутиться, что Владимир Путин посвятил много времени подготовке статьи об Украине, и поэтому у него не было времени на личную встречу.