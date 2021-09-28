Украина выступает резко против замороженного конфликта в Донбассе, а чтобы поддерживать мир в регионе с помощью миротворцев ООН, сначала нужно его достичь. Об этом 27 сентября заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV

Украина должна работать над «аппетитом» Запада к санкциям против России — Кулеба © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Он подчеркнул, что Украина выступает категорически против замораживания конфликта в Донбассе и добавил, что во время визита в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал возможности привлечения миротворческих сил.

Ранее Ермак заявил, что дата переговоров Украины и РФ на высшем уровне уже была бы известна, если бы на это была политическая воля президента России Владимира Путина, поскольку остальные вопросы решаемы и являются условностями. Кроме того он рассказал, что официальный Киев ведет консультации, чтобы успеть провести еще одну встречу лидеров «нормандской четверки» с участием Ангелы Меркель.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.