Сын Наташи Королевой Архип Глушко на днях поделился в сторис Instagram видео с прогулки со своей девушкой Мелиссой Фокс по мини-зоопарку

Сын Королевой и Тарзана поставил своей невесте условие — СМИ © newsblock_tv Архип Глушко и его девушка Мелисса Фокс исследуют пруд, в котором, возможно, живут опасные пираньи. Затем они направились к загончикам мини-зоопарка.

«В загоне никого нет. Я смотрю, тут нарисованы пони и лошади. А рядом нарисованы пельмени. Страшно подумать, что же произошло с этими коняшками», — распереживался сын Королевой.

Потом пара подошла к клетке с индюшками, где Архип заявил, что его девушка — «еще одна индюшка».

К овцам сын Королевой обратился со словами: «Скажите бээээ!» После их ответного блеяния юноша сделал вывод, что они «свои люди».

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Архип Глушко — единственный сын Королевой и стриптизера Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в 2003 году.

Известно, что Архип встречается со стриптизершей с псевдонимом Мелисса Фокс и сделал ей предложение выйти замуж. В соцсетях девушки появилось фото букета с табличкой «Любимой жене».