Скандальный журналист Отар Кушанашвили признался журналистам, что очень хочет попасть в гости к певице Алле Пугачевой и ее мужу, ведущему Максиму Галкину, но путь в их семейный замок ему закрыт. О причинах 27 сентября написал Blitz

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Пугачева даже подала в суд на Кушанашвили, требуя защитить свои честь и достоинство от клеветы журналиста. По мнению шоумена, с тех пор много воды утекло, в том числе у примадонны сменился муж, однако обид она так и не забыла.

«Максим ко мне относится с огромной симпатией, но, видно, без директивы "сверху" мне туда не попасть. Но я очень хотел бы попасть туда внутрь на какой-нибудь сабантуй», — признался Кушанашвили.

Долгое время Кушанашвили работал на Украине: с марта 2011 по июнь 2012 года он являлся соведущим программы «Разбор полетов» на телеканале «Интер», параллельно на том же канале судил шоу «Майдан's», а в 2016-м пытался прийти на место уволившегося с украинского «Радио Вести» Матвея Ганапольского, но получил отказ.