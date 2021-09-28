Несколько лет назад эпатажный шоумен позволил себе колкие замечания в адрес примадонны, в чем позже раскаивался, заявляя, что реакции певицы испугался так, «как в армии не боялся».
Пугачева даже подала в суд на Кушанашвили, требуя защитить свои честь и достоинство от клеветы журналиста. По мнению шоумена, с тех пор много воды утекло, в том числе у примадонны сменился муж, однако обид она так и не забыла.
«Максим ко мне относится с огромной симпатией, но, видно, без директивы "сверху" мне туда не попасть. Но я очень хотел бы попасть туда внутрь на какой-нибудь сабантуй», — признался Кушанашвили.
Долгое время Кушанашвили работал на Украине: с марта 2011 по июнь 2012 года он являлся соведущим программы «Разбор полетов» на телеканале «Интер», параллельно на том же канале судил шоу «Майдан's», а в 2016-м пытался прийти на место уволившегося с украинского «Радио Вести» Матвея Ганапольского, но получил отказ.