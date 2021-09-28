Фьючерсы по индексу голландского TTF стартовали с 992 долларов и к 10:10 мск достигли исторического минимума — почти 1030 долларов.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 сентября — тогда цена за тысячу кубометров поднялась до 963,9 доллара. Цена октябрьских фьючерсов на голландском хабе TTF достигала 79 евро за МВт/ч, что соответствует 966,35 долларов за 1 тыс. кубов природного газа.
Вскоре цены немного откатили назад, остановившись на отметке в 940 долларов за 1 тыс. кубометров, зафиксировав семнадцатипроцентный рост с начала торгов.
По мнению эксперта по топливному рынку Ирины Слав, газовый кризис в Европе скоро коснется и США: высокая цена на газ может спровоцировать резкий рост интереса поставщиков к импорту, что скажется на внутреннем рынке Соединенных Штатов.