Цены на газ на европейском фьючерсном рынке на открытии торгов впервые превысили 1 тысячу долларов за тысячу кубов. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures

Фьючерсы по индексу голландского TTF стартовали с 992 долларов и к 10:10 мск достигли исторического минимума — почти 1030 долларов.

Дорогой газ добивает остатки украинской промышленности: остановлен Одесский припортовый завод © Facebook, Одеський припортовий завод

Вскоре цены немного откатили назад, остановившись на отметке в 940 долларов за 1 тыс. кубометров, зафиксировав семнадцатипроцентный рост с начала торгов.

По мнению эксперта по топливному рынку Ирины Слав, газовый кризис в Европе скоро коснется и США: высокая цена на газ может спровоцировать резкий рост интереса поставщиков к импорту, что скажется на внутреннем рынке Соединенных Штатов.