Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердили готовность к встрече в «нормандском формате» в Берлине и хотят пригласить президента РФ Владимира Путина. Об этом 27 сентября заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в ICTV

«Проведение саммита зависит от всех четырех лидеров "нормандского формата". Но у нас есть понимание, что есть готовность партнеров. Это они подтвердили — немецкая и французская сторона, что их лидеры готовы к этой встрече, и они готовы сделать все путем прямых двусторонних переговоров с главой Кремля, чтобы пригласить его на этот саммит в Берлине», — заявил Резников.

Ермак захотел обсудить транзит российского газа через Украину в «нормандском формате» © пресс-служба президента Украины Олаф Шольц.

Также Резников отметил, что после того как Меркель передаст пост новому канцлеру, останется только один лидер «нормандского формата», Владимир Путин, который помнит, что было в 2014 году, очно.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что официальный Киев ведет консультации, чтобы успеть провести еще одну встречу лидеров «нормандской четверки» с участием Ангелы Меркель.