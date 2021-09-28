«Проведение саммита зависит от всех четырех лидеров "нормандского формата". Но у нас есть понимание, что есть готовность партнеров. Это они подтвердили — немецкая и французская сторона, что их лидеры готовы к этой встрече, и они готовы сделать все путем прямых двусторонних переговоров с главой Кремля, чтобы пригласить его на этот саммит в Берлине», — заявил Резников.
По его словам, также обсуждалась возможность проведения следующего очередного саммита в Париже при участии нового федерального канцлера Германии, которым с большой долей вероятности может стать лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц.
Также Резников отметил, что после того как Меркель передаст пост новому канцлеру, останется только один лидер «нормандского формата», Владимир Путин, который помнит, что было в 2014 году, очно.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что официальный Киев ведет консультации, чтобы успеть провести еще одну встречу лидеров «нормандской четверки» с участием Ангелы Меркель.