Поэт-песенник Илья Резник обвинил певицу украинского происхождения Любовь Успенскую в воровстве. Речь идет о самой знаменитой песне исполнительницы «Кабриолет». Новость об этом 27 сентября опубликовал Blitz

Главный диетолог Украины назвал самые вредные для здоровья консервы © pixabay Наталья Лапина заявила, что подала в суд на Любовь Успенскую за нарушение авторских прав: исполнительница обещала Лапиной авторские отчисления, но в итоге обманула.

Как оказалось, подобное поведение свойственно артистке, и в числе ее «кредиторов», которые так ничего не получили за свою работу, есть и более именитые.

«Для меня это не новость. Когда у меня был скандал по поводу "Кабриолета", никакой компенсации я тоже не получил. Бедная Лапина ничего не получит, кроме оскорблений в свой адрес. Успенская наплевала на все законы. Если сейчас я буду говорить о ней, это пойдет ей только на пользу. Она будет огрызаться, зацепится и еще раз повысит свой гонорар», — прокомментировал ситуацию Илья Резник.

К слову, оскорбления автор «Полюшка» уже получила. По ее словам, когда она пыталась решить вопрос полюбовно, позвонив директору певицы, получила ответ, что Лапина «вылезла из грязи в князи» только благодаря Успенской.