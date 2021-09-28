Президент Украины Владимир Зеленский искренне считает, что те вопросы, которые находятся вне его компетенции, должны решить какие-то другие люди. А те вопросы, которые находятся в его компетенции, он решить не хочет и не может, рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Владимир Зеленский, выступая на сессии ГА ООН, процитировал слова президента РФ Владимира Путина, но неверно указал, из какой речи. При этом глава украинского государства заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же слова о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова.

Эксперт пояснил, что именно с этим связаны претензии Зеленского к ООН, которая не прислала своих представителей на «Крымскую платформу», а также его требования к президенту США о том, чтобы взять Украину в НАТО и остановить «Северный поток-2».

«Это детский лепет, в котором он сам себя убедил, — главное, что я ничего не должен, я, Зеленский, не должен заниматься теми делами, которые от меня зависят, пусть кто-то другой решает. Мне кажется, это важная мысль», — подчеркнул Погребинский.

Сама манера, с которой президент обратился с претензиями к столь уважаемым, что бы там ни говорить, органам, говорит о нем как об актере в роли обиженного человека, в которой его не оценили, это само по себе забавно для внешнего наблюдателя, заключил собеседник издания.

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