Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии ГА ООН, процитировал слова президента РФ Владимира Путина, но неверно указал, из какой речи. При этом глава украинского государства заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же слова о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова.
Эксперт пояснил, что именно с этим связаны претензии Зеленского к ООН, которая не прислала своих представителей на «Крымскую платформу», а также его требования к президенту США о том, чтобы взять Украину в НАТО и остановить «Северный поток-2».
«Это детский лепет, в котором он сам себя убедил, — главное, что я ничего не должен, я, Зеленский, не должен заниматься теми делами, которые от меня зависят, пусть кто-то другой решает. Мне кажется, это важная мысль», — подчеркнул Погребинский.
Сама манера, с которой президент обратился с претензиями к столь уважаемым, что бы там ни говорить, органам, говорит о нем как об актере в роли обиженного человека, в которой его не оценили, это само по себе забавно для внешнего наблюдателя, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.