Глава фракции «Слуги народа» в парламенте Давид Арахамия 27 сентября в эфире телеканала «Украина 24» раскрыл подробности предстоящего заседания фракции в Трускавце

Арахамия рассказал, когда «Слуга народа» назовет кандидатов в министры Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский, а закончится партийное мероприятие в первой половине дня в воскресенье.

Он отметил, что пока приглашение не отправляли спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, поскольку он не представляет фракцию, а является внефракционным депутатом.

Нардеп напомнил, что «слуги» пришли к экватору своей работы в текущем созыве и намерены поговорить о выполнении предвыборных обещаний.

Говоря о развлекательной программе, Арахамия анонсировал вручение необычной награды.

«Мы планируем сделать церемонию награждения, условно "партийный Оскар" — за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такой "гала-ужин"», — отметил он.

Он добавил, что сам выступит в качестве ди-джея David Braun.

По мнению политолога Владимира Фесенко, на выездном заседании фракции в Трускавце будет решаться вопрос отставки Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Ранее Разумков обратился к антикоррупционным органам с тем, чтобы они проверили информацию о якобы предложении взяток за голоса за «некоторые отставки».