По его словам, заезд депутатов начнется в пятницу, во второй половине этого же дня они начнут работу. Продлится она до позднего вечера и продолжится утром в субботу. Тогда к депутатам присоединится президент Владимир Зеленский, а закончится партийное мероприятие в первой половине дня в воскресенье.
Он отметил, что пока приглашение не отправляли спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, поскольку он не представляет фракцию, а является внефракционным депутатом.
Нардеп напомнил, что «слуги» пришли к экватору своей работы в текущем созыве и намерены поговорить о выполнении предвыборных обещаний.
Говоря о развлекательной программе, Арахамия анонсировал вручение необычной награды.
«Мы планируем сделать церемонию награждения, условно "партийный Оскар" — за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такой "гала-ужин"», — отметил он.
Он добавил, что сам выступит в качестве ди-джея David Braun.
По мнению политолога Владимира Фесенко, на выездном заседании фракции в Трускавце будет решаться вопрос отставки Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Ранее Разумков обратился к антикоррупционным органам с тем, чтобы они проверили информацию о якобы предложении взяток за голоса за «некоторые отставки».