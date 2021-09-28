Согласно билету, украинский политик возвращается на родину вместе с матерью 2 октября.
По его словам, сейчас решается «вопрос спасения Грузии, выживания».
«Я делаю это не для себя, у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее», — заявил Саакашвили в видеообращении.
В октябре в Грузии пройдут выборы мэров городов и в органы местного самоуправления.
Cаакашвили уехал из Грузии на Украину в ноябре 2013 года. В Грузии он объявлен в розыск, так как проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Власти ранее обещали задержать его при пересечении границы.