Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, 27 сентября разместил в своем Facebook скриншот билета в Тбилиси и заявил о намерении участвовать в выборах в местные органы власти

Саакашвили внезапно заявил о пользе «Северного потока – 2» для Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, сейчас решается «вопрос спасения Грузии, выживания».

«Я делаю это не для себя, у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее», — заявил Саакашвили в видеообращении.

В октябре в Грузии пройдут выборы мэров городов и в органы местного самоуправления.

Cаакашвили уехал из Грузии на Украину в ноябре 2013 года. В Грузии он объявлен в розыск, так как проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Власти ранее обещали задержать его при пересечении границы.