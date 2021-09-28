По словам эксперта, сама по себе консервация не представляет опасности, важно как именно она делается: избыток консервирующего вещества, например, сахара, может иметь крайне негативное влияние на организм.
«По большому счету, такая консервация делает из фруктов и ягод кондитерские изделия. Их вредность общеизвестна», — объяснил врач.
То же применимо и к соли, чем в заготовке ее больше — тем хуже для здоровья: такие соленья будут способствовать повышению давления, а также увеличивать риск инфарктов и инсультов.
Швец порекомендовал не переусердствовать при изготовлении консервов, а также использовать другие способы долговременного хранения продуктов, например, сушку и заморозку.