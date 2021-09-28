Президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец призвал граждан страны быть внимательнее при заготовке продуктов на зиму. В частности, специалист предостерег от вредных консервов. Об этом 28 сентября написал «ГлавРед»

Украинский синоптик предсказал погоду на предстоящую зиму и ответил, будет ли в Новый год снег © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«По большому счету, такая консервация делает из фруктов и ягод кондитерские изделия. Их вредность общеизвестна», — объяснил врач.

То же применимо и к соли, чем в заготовке ее больше — тем хуже для здоровья: такие соленья будут способствовать повышению давления, а также увеличивать риск инфарктов и инсультов.

Швец порекомендовал не переусердствовать при изготовлении консервов, а также использовать другие способы долговременного хранения продуктов, например, сушку и заморозку.