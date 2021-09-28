Жительница украинского Днепра Ксения Лисина на днях на своей Facebook-странице опубликовала пост об ужасающем состоянии туалетов в городской школе №113. К нему она прикрепила видеозапись, сделанную в одной из туалетных комнат

Во Львове неадекват перепутал туалет и авто полиции © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Туалет на записи выглядит чистым. Здесь есть перегородки, но нет дверей. По словам родителей учеников, из-за этого дети стесняются ходить в туалет. Часто они стараются выходить на уроках или терпеть, пока не придут домой.

На днях сообщалось, что в Червонограде Львовской области школьники также вынуждены ходить в туалеты без дверей, так как у учебных заведений не хватает денег, чтобы решить эту проблему. А в Ровенской области после ремонта туалеты остались и без дверей, и даже без перегородок между соседними унитазами.