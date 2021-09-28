«Крик родителей! Школа 113! Сюда ходят малышата! Нет ни бумаги, ни вёдер! Потом удивляются почему забивается туалет! Входит, кто хочет!», — возмутилась она.
Туалет на записи выглядит чистым. Здесь есть перегородки, но нет дверей. По словам родителей учеников, из-за этого дети стесняются ходить в туалет. Часто они стараются выходить на уроках или терпеть, пока не придут домой.
На днях сообщалось, что в Червонограде Львовской области школьники также вынуждены ходить в туалеты без дверей, так как у учебных заведений не хватает денег, чтобы решить эту проблему. А в Ровенской области после ремонта туалеты остались и без дверей, и даже без перегородок между соседними унитазами.