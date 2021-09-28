Погода в предстоящие месяцы на Украине будет переменчивой, однако в целом зиму можно ожидать довольно теплую. Такую новость со ссылкой на национальный гидрометцентр опубликовал 28 сентября «ГлавРед»

Арахамия рассказал, когда «Слуга народа» назовет кандидатов в министры Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк обрадовала соотечественников сообщением о том, что ближайшая зима будет теплее предыдущей, но довольно непредсказуемой.

«С середины ноября температура будет постепенно опускаться все ниже и до конца месяца дойдет до хороших отрицательных значений: —10 в северных районах», — спрогнозировала она.

Также отмечается, что первые заморозки до —8 градусов могут случиться уже в октябре, но будут непродолжительными, а вот новогодняя погода не порадует.

«Новый год, по-видимому, будем встречать в морозе. Но ожидать устойчивого снежного покрова не следует», — констатировала Мартазинова.

В свою очередь, народный синоптик Украины Леонид Горбань предполагает, что октябрь будет холодным, морозным, а иногда и дождливым. Заморозки он ожидает в середине месяца, а дожди — 5-6, 8-10, 20-23 и 26 октября.