Сама администрация президента США Джо Байдена будет блокировать жесткие санкции против «Северного потока-2», потому что у них есть четкие договоренности с Германией о том, что они не вводят никаких новых санкций, чтобы не ухудшать отношения с Берлином и Европой в целом, рассказал специалист по вопросам энергетики Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Если будут санкции со стороны США, которые будут препятствовать вводу в эксплуатацию «Северного потока-2», это подорвет американо-европейские отношения, подчеркнул специалист.

«Будет ли одобрен законопроект о санкциях против «Северного потока-2» в Соединенных Штатах, сказать сложно, но в любом случае газопроводу можно будет помешать только в том случае, если американцы примут санкции за использование газопровода. Его использует «Газпром», значит, санкции должны быть против него. «Газпром» же является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Что тогда, с ним нужно разорвать все контракты, раз он попадет в черные списки? Мне кажется, что эти санкции будут просто невыполнимыми. Санкции за проектирование и строительство? За строительство и так есть. Финансирование газопровода и так запрещено с 2019 года, но это не помешало его достроить. А проектирование — тем более. Они будут задним числом применять эти санкции?», — задается вопросом Юшков.

Это давление будет продолжаться и смысл его заключается в том, чтобы не самим американцам вводить санкции, а в том, чтобы Германия ввела эти санкции и отказалась от использования «Северного потока-2» за то, что Россия якобы использует газопровод в качестве энергетического оружия, заключил собеседник издания.

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