Кандидаты в министры Украины будут избраны на выездном заседании партии президента «Слуга народа» и сразу оглашены, поскольку затягивать с информацией смысла нет. Об этом 27 сентября заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью на телеканале «Украина 24»

Арахамия вступил в клинч с Разумковым © Давид Арахамия/Фейсбук Арахамия.

Он добавил, что, возможно, заменят не только министров, но заместителей, а также глав Департаментов. При этом депутат отметил, что информация о замене глав комитетов Рады не соответствует действительности.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский собирает выездное заседание своей партии в Трускавце. Встречу назвали «Трускавец 2.0». В ходе заседания состоится большой разговор фракции о будущем, также будут затронуты кадровые вопросы.