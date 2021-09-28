«Вопрос о смене министров, конечно, стоит. Кадровые изменения стоят. Я их анонсировал к концу сентября. Но мы задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы в Трускавце эти вопросы обсуждать будем в том числе. По приезду я думаю, что будут анонсированы кандидаты, потому что хранить это в секрете не будет никакого смысла», — сказал Арахамия.
Он добавил, что, возможно, заменят не только министров, но заместителей, а также глав Департаментов. При этом депутат отметил, что информация о замене глав комитетов Рады не соответствует действительности.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский собирает выездное заседание своей партии в Трускавце. Встречу назвали «Трускавец 2.0». В ходе заседания состоится большой разговор фракции о будущем, также будут затронуты кадровые вопросы.