Официальный Киев ведет консультации, чтобы успеть провести еще одну встречу лидеров «нормандской четверки» с участием канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом 27 сентября заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV

Зеленский напомнил о необходимости «нормандской встречи» © president.gov.ua Ермак пояснил, что организовать встречу до отставки Меркель крайне важно для Украины, поскольку она является единственной, кроме президента России Владимира Путина, кто присутствовал при подписании договоренностей «нормандской четверки» изначально.

«Мы работаем над тем, чтобы эта встреча состоялась. Это было бы очень справедливо, ведь она очень много сделала для этого», — заявил Ермак.

Он напомнил, что недавно с официальным визитом в Берлине находился, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который проводил консультации по этому вопросу с представителями Германии и Франции.

Во время визита на Украину 22 августа Меркель выразила недовольство прогрессом в «нормандском» и «минском» процессах.