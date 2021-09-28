Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 27 сентября в эфире ICTV заявил, что стране необходимо поработать над появлением «аппетитов» у западных партнеров к новым санкциям против России

США захотели ввести санкции против Пескова и Мишустина © CC0, Pixabay Летом Financial Times сообщало, что Германия и Франция призвали ЕС к более плотному взаимодействию с Россией. В частности, некоторые дипломаты и сама канцлер Германии Ангела Меркель предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Идею поддержал и французский президент Эммануэль Макрон.