Никто не должен вмешиваться во внутренние дела Будапешта, особенно в энергетической сфере. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто в ответ на претензии Киева по поводу заключенного с «Газпромом» контракта на поставку газа, передает Reuters

«Венгрия разочаровала»: Кулеба рассказал о неожиданном ударе для Киева © Facebook Dmytro Kuleba

Глава МИД подчеркнул, что власти делают все возможное для обеспечения теплом граждан страны.

«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии по обеспечению отоплением в зимний период. На такие решения не могут извне влиять другие страны», — заявил Сийярто.

Он призвал Украину не политизировать экономические интересы других государств.

Накануне «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии, так как оно якобы несет угрозу национальной безопасности Украины и вредит двусторонним отношениям стран. Позже генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил, что Киев в ответ на это может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.