По его словам, Венгрия действует исходя из своих национальных интересов, и данный контракт не имеет отношения к энергетической безопасности Украины и ее спору по данному вопросу с Россией.
Глава МИД подчеркнул, что власти делают все возможное для обеспечения теплом граждан страны.
«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии по обеспечению отоплением в зимний период. На такие решения не могут извне влиять другие страны», — заявил Сийярто.
Он призвал Украину не политизировать экономические интересы других государств.
Накануне «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.
В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии, так как оно якобы несет угрозу национальной безопасности Украины и вредит двусторонним отношениям стран. Позже генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил, что Киев в ответ на это может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.