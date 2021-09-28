Венгрия исключила украинский газопровод из схемы поставки российского газа, поэтому Киев будет отвечать соответствующе. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV

«Оператор ГТСУ» объяснил, зачем Венгрия и Россия договорились о поставках газа в обход Украины © пресс-служба Оператора ГТС

«У нас есть страна, Венгрия, которая является членом ЕС и членом НАТО. При этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе», — сказал Кулеба.

По его словам, в ответе Украины «не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий».

При этом министр отметил, что отменил заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состоятся при участии глав МИД двух стран 29-30 сентября.

Накануне «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии.

Гендиректор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил, что Киев в ответ на это может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.